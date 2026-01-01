Haberler

Konya'nın 17 ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın 17 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 Ocak Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeline idari izin verildi.

Konya'nın 17 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Halkapınar, Doğanhisar, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli, Ereğli, Derbent, Bozkır, Akşehir, Ilgın, Emirgazi, Güneysınır ve Derebucak ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Bolu ve Bartın'da buzlanma alarmı: Motosikletlere yasak

Buzlanma alarmı: İki şehirde motosiklet ve scooter yasağı