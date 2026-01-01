Konya'nın 17 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın 17 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Halkapınar, Doğanhisar, Seydişehir, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli, Ereğli, Derbent, Bozkır, Akşehir, Ilgın, Emirgazi, Güneysınır ve Derebucak ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.