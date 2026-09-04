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Konya'da kırtasiye denetimleri arttı

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Konya'da okul sezonu öncesi kırtasiye denetimleri yoğunlaştırıldı. Yetkililer, fiyat etiketi ve güvenli alışveriş için sahada olduklarını belirterek, sorunların ALO 175 üzerinden bildirilmesini istedi.

Konya'da eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiyelerde denetimler arttı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, bir alışveriş merkezinde bulunan kırtasiye ürünleri satış mağazasında yapılan denetimde, fiyatlar ve etiketleri kontrol edildi.

Denetime katılan İl Müdürü Mustafa Çağlayan, kentte kırtasiye ve okul ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Öğrenci ve velilerin güvenli alışverişi için sahada olduklarını belirten Çağlayan, şöyle konuştu:

"Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına az bir süre kala illerde Ticaret İl Müdürlükleri olarak bizler kırtasiye denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Sahada olmaya devam edeceğiz. Tüketicilerimizden, öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden sorun yaşayan olursa bize ulaşmalarını istiyoruz. Yani ALO 175 üzerinden, HFA üzerinden veya bizim Ticaret İl Müdürlüğümüzü direkt arayarak sorunlarını iletirlerse biz anında müdahale ederiz. Geliriz, denetimimizi yaparız. Uygunsuzluk varsa da gerekli işlemi yaparız."

Kaynak: AA
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