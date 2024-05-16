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Konya'da düzenlenen yarışmada öğrencilere umre ödülü verildi

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Konya'nın Bozkır ilçesinde Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Mescid-i Aksa ve Önemi' yarışmasında iki öğrenci umre ile ödüllendirildi. Yarışmanın amacı, öğrencilerin Mescid-i Aksa'nın önemini ve korunmasını anlamalarını sağlamaktı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen "Mescid-i Aksa ve Önemi" yarışmasında iki öğrenci umre ile ödüllendirildi.

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER) tarafından düzenlenen yarışmanın koordinatörü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Esra İkbal Danışan, "Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimizin bütün Müslümanlara emanet ettiği kutsal mabettir. Bu emanete sahip çıkmak bizlerin de ferdi görevidir. Bu yarışmada her bir öğrencimizin Mescid-i Aksa'nın ne kadar önemli olduğunu bilmelerini ve Aksa'yı her daim korumayı kendilerine vazife edinmelerini temenni etmekteyim." dedi.

Derece alan öğrencilere başarı belgelerini ve ödüllerini Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci, BİMDER Başkanı Mehmet Görür ve Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Koçak taktim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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