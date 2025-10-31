Konya'da Dron Destekli Trafik Denetiminde Ehliyetsiz Sürücüye Ceza
Konya'nın Meram ilçesinde dron destekli trafik denetiminde ehliyetsiz sürücülük yapan A.E. 19 bin 670 lira ceza aldı. Sürücünün, polis kontrol noktasını fark ederek yer değiştirmesi ve yere çöp atması da görüntülendi.
Konya'da dron destekli trafik denetiminde ehliyetsiz sürücüye 19 bin 670 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde dron destekli trafik uygulaması yaptı.
Uygulama sırasında polis kontrol noktasını fark ederek otomobili durduran sürücü A.E. yanındaki N.J.S. ile yer değiştirdi.
Polisin dron kamerasına yansıyan görüntülerin ardından ekiplerce durdurulan araçtaki A.E'nin geçici süreyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.
Görüntülerde, sürücü değiştirirken yere çöp attığı da belirlenen A.E'ye 19 bin 670 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel