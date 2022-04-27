Drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası - Haberler

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Drift yaparken iki araca çarpan sürücüye 12 bin 800 lira para cezası

AA - Güncel
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Konya'da drift yaptığı sırada park halindeki iki araca çarpan sürücüye toplam 12 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

Konya'da drift yaptığı sırada park halindeki iki araca çarpan sürücüye toplam 12 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparken iki araca çarparak zarar verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Kaza yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, drift yapılan otomobili hasarlı şekilde bir evin bahçesinde buldu.

Otomobili kullandığı belirlenen sürücü Umut A'ya "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "drfit yapmak" suçlarından 12 bin 800 lira idari para cezası kesildi. Otomobil, 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan Umut A'nın çarparak zarar verdiği iki araçta, yaklaşık 25 bin lira maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

AA / Güncel

Trafik Denetleme, Para Cezası, Çatalhöyük, Konya, Güncel, Haberler

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