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Konya'da dolu yağışından zarar gören karabaş martısı tedavi edildi

Konya'da dolu yağışından zarar gören karabaş martısı tedavi edildi

Güncel Haberler

Konya'nın Bozkır ilçesinde dün ikindin saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışında yaralanan karabaş martısı tedavi edildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde dün ikindin saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışında yaralanan karabaş martısı tedavi edildi.

Karabaş martısı, Arslantaş Mahallesinde yaralı bulundu. İlçede tedavisi yapıldıktan sonra Bozkır Jandarma Ekiplerine teslim edilen göçmen kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline teslim edildi.

Veteriner Hekim Ali Kaya, "İlçemize bağlı Arslantaş Mahallesi sakinlerinden Muammer Sansarcı, karabaş martısını yaralı olarak bize getirdi. İlçe genelinde etkili olan yoğun yağmur ve dolu yağışında olumsuz olarak etkilendiğini düşündüğümüz kuşun tedavisi ve bakımlarını yaptık. Bölgemizde pek misafir etmediğimiz ve nadir görülen bu göçmen kuşun karnını doyurduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilmek üzere Bozkır Jandarma Komutanlığı'na verdik." dedi.

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Kaynak: AA / Yakup Çetin - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hisarcık Bozkır Konya Güncel Haberler

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