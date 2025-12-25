Konya'da dolandırıcılık operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Konya'nın Kulu, Akşehir ve Seydişehir ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kulu'da yaşayan yabancı uyruklu H.F, telefondan kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılacağını anlayıp polise başvurdu.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerden birini H.F'nin para dolu poşeti bıraktığı yerde, diğer ikisini de ilçeden kaçarken yakaladı.

Akşehir'de ise bir kuyumcuda sahte bileziklerle gerçek bilezikleri değiştirdiği tespit edilen 2 kadın şüpheli, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, sahte altın, bilezik ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Seydişehir'de de bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli, 1 milyon 214 bin 950 lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Operasyonlardan yakalanan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.