Konya'nın 3 ilçesinde dolandırıcılık operasyonu: 6 kişiden 4'ü tutuklandı

KONYA'nın Kulu, Akşehir ve Seydişehir ilçelerinde esnaf ve vatandaşları dolandırmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, yabancı uyruklu bir kadını arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, eşinin ve oğlunun kimlikleriyle ilgili sorun olduğu bahanesiyle 1 milyon lira değerindeki altın ve nakit paranın poşet içerisinde ilçede belirledikleri bir yere bırakılmasını istedi. Emniyet ekiplerinin kontrolünde bırakılan poşeti almaya gelen ve elektrikli motosikletle kaçmaya çalışan A.D. suçüstü yakalandı. Olayla bağlantılı H.D. ve İ.Ö. ise ilçe çıkışında yakalandı. Şüphelilerden A.D. ve H.D. tutuklanırken, İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TIRNAKÇILIK YÖNDTEMİYLE BİLEZİK ÇALAN 2 KADIN TUTUKLANDI

Akşehir ilçesinde de 2 kadın girdikleri kuyumcuda el çabukluğu ile sahte bilezikleri gerçek bileziklerle değiştirdi. Kuyumcu, bileziklerin sahte olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin T.Ş. ve A.E. olduğu belirledi. Şüphelilerin Afyonkarahisar yönüne gittikleri tespit eden ekipler, şüphelileri Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda sahte bilezikler, sahte altın ve takılar ile bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ş. ve A.E., şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Seydişehir ilçesinde ise kendisini polis olarak tanıtarak adının terör örgütlerinin dosyasında geçtiğini söyleyerek mağdur N.T.'den ziynet eşyalarını getirmesi için ilçede bir yere davet eden şüpheli E.U.B. eşyaları aldığı sırada Seydişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ve dövizlerin toplam değerinin 1 milyon 214 bin 950 TL olduğu belirlendi. Şüphelinin üst aramasında ayrıca uyuşturucu madde ele geçirilirken, E.U.B. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI/Konya, DHA