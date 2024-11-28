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Konya'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

Konya'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde doğal gazdan zehirlenen 73 yaşındaki Mehmet Karatepe ve 74 yaşındaki eşi Fatma Karatepe evlerinde ölü bulundu. Yakınları, dünden beri haber alamadıkları çiftin evine gittiğinde durumu öğrenerek polisten yardım istedi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde doğal gazdan zehirlenen karı koca evlerinde ölü bulundu.

Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi Ceran Apartmanı'nda yaşayan Mehmet ve Fatma Karatepe çiftinden dünden beri haber alamayan yakınları akşam saatlerinde evlerine gitti.

Uzun süre evin zilini çalan ailenin yakınları, kapı açılmayınca polisten yardım istedi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin yardımıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Mehmet Karatepe (73) ile eşi Fatma Karatepe'yi (74) evde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Karatepe çiftinin doğal gaz zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Cenazeler, ambulansla Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel
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