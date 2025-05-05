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Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı

Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde, 4 katlı binanın 3. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 1'i ağır 12 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Vali İbrahim Akın, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Akın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Binada yapılan ilk incelemede, patlamanın yaşandığı 3. kattaki dairede, doğal gaz borusunun kesik olduğu, patlamanın bu nedenle meydana geldiği tespit edildi.

Farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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