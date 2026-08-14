Haberler

Kulu'da Dinlenme Tesisinde Yangın

Kulu'da Dinlenme Tesisinde Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde, Ankara-Konya kara yolu Kulu Kavşağı'ndaki bir dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak tesiste maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara- Konya kara yolu Kulu Kavşağı'ndaki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
SPK kriptoda türev işlemleri yasakladı, Crypto.com “opsiyon” ürününü Türkiye’ye açtı

SPK kriptoda türev işlemleri yasakladı, Crypto.com “opsiyon” ürününü Türkiye’ye açtı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!

Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler

Video çekip Sebahattin Şirin'e küfürler savurdu
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Ve Trabzonspor'da Salah kararı verildi! Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı

Ve Trabzonspor'da Salah kararı verildi!