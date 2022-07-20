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Konya'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

AA - Yavuz Görür - Güncel
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Konya'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Ercan Çetinkaya yönetimindeki 50 NA 430 plakalı traktör, Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücüsü Çetinkaya ağır yaralandı.

Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yavuz Görür - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Halkapınar Konya Güncel Haberler

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