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Konya'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

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Konya’nın Derebucak ilçesinde devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

N.T. idaresindeki 42 DZH 83 plakalı seyir otomobil, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi yakınlarında Çeşmebaşı Mevkisi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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