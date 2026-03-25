Konya'da otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil devrildi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
G.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Konya-Hüyük kara yolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar