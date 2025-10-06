Haberler

Konya'da Devrilen Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Devrilen Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'nın Meram ilçesinde A.D. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Meram ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 33 AZR 079 plakalı otomobil, Karaman Caddesi'nde Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü hayatını kaybetti, otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı.

Yaralı, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
