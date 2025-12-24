Haberler

Konyalı çocuklar üç ayların başlangıcını "şivlilik" geleneğiyle bayram havasında kutlayacak

Konyalı çocuklar üç ayların başlangıcını 'şivlilik' geleneğiyle bayram havasında kutlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da her yıl olduğu gibi çocuklar, bu yıl da şivlilik adı verilen şekerleme toplama geleneğiyle üç ayların başlangıcını kutlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 220 bin öğrenciye şivlilik hediyeleri dağıtıldığını duyurdu.

Konya'da her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar, üç ayların başlangıcını "şivlilik" adı verilen şekerleme toplama geleneğiyle kutlamaya hazırlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek üç ayların maneviyatını yaşatmak, çocuklar arasında paylaşma ve dayanışma ruhunu artırmak için Konya'ya özgü bir gelenek olan şivliliğin güzel bir fırsat olduğunu bildirdi.

Şivliliğin Konya'nın en güzel kültürel miraslarından biri olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Şehrimiz için özel olan bugünlerin çocuklarımızın hafızalarında güzel hatıralar olarak yer etmesi amacıyla bu yıl da okullardaki öğrencilerimizi sevindirdik. 31 ilçemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu ve ilkokullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler, Diyanet'e bağlı 4-6 Yaş Kur'an kurslarında öğrenim gören 220 bin öğrencimize bu yıl da içinde şekerlemenin olduğu şivlilik hediyelerini dağıttık. Üç ayların başlangıcını çocuklarımızın sevinciyle karşılamak, bu geleneği yaşatmak bizler için çok kıymetli."

Altay, özel beslenme gereksinimi olan öğrencileri de unutmadıklarını belirterek, "Glütensiz ve proteinsiz beslenmek zorunda olan 415 evladımıza da özel olarak hazırlanan şivlilik paketlerini ulaştırdık. Böylece tüm öğrencilerimizin bu özel geleneğe eşit şekilde katılmasını sağladık. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Konyalı hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, geleneği yaşatmak adına 25-28 Aralık'ta Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Şivlilik Çocuk Bayramı" yarın başlayacak.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum

Erdoğan'ı küplere bindiren görüntü: Allah bunlara akıl fikir versin
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı