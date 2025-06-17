Konya'da Cinayet İtirafı: 'Silahı Çekip Ateş Ettim'

OLAY YERİNDE, CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) bulunmasıyla ilgili katıldığı canlı yayında Tural'ın elindeki tabancayı almak isterken ateş aldığını ve sendeleyerek uçuruma yuvarlandığını söyleyen Kenan Yılmaz (37), stüdyoda gözaltına alındıktan sonra olay yerine götürüldü. Savcı ve polislere Tural'ın nereye düştüğünü gösteren Yılmaz, Tural'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Yılmaz, şunları anlattı:

"Maktulle, arabadan indik. Burada uçurumun kenarında durduk. 'Kadını niye getirmedin? Niye böyle yaptın? dedi ve tartıştık. Bana, 'Ayıp ettin. Terbiyesizlik yaptın' dedi. 'Tamam hocam ayıp ettim' dedim. Eşimle ilgili küfürlü konuştu. Ben de sinirle, belimdeki silahı çıkarttım. Tabanca 2015- 2016 yıllarında alınmış kurusıkıdan bozma bir tabancaydı. Mermiyi namlunun ağzına verirken tabancayı gördü. Arkasını dönüp koşmak istedi. Ben bir el ateş ettim. Ateş ettikten sonra buradan yuvarlandı. Ben ittirmedim, kendisi düştü. Cep telefonunun ışığıyla baktığımda oradaki odun parçasına takıldı. Zikzak yaparak yavaş yavaş aşağı indim. Yanına indiğimde ölüydü, hareketsiz yatıyordu. Üstündeki çantayı çıkarıp, kenara koydum. Siyah bir ceketi vardı, üstünü örttüm. Taşlardan da alıp 4- 5 tanesini üstüne kapattım. Sonra yukarı çıkıp arabama binip, çektim gittim."

'ÇANTASINDAKİ PARAYA ALDIM'

Mehmet Tural'ın çantasında para olduğunu bildiğini belirten Yılmaz, "Çantanın içerisinde para olduğunu daha önce konuşmuştuk. Miktar olarak 200 bin lira biliyorum. O yüzden ceplerini araştırmadım, sadece çantayı aldım. Cep telefonu çantanın içerisindeydi. Çantayı yanıma alarak arabama geldim. Arabamla buradan ayrıldım. Cep telefonunu yolda suya attım. Arabayla köye doğru indim. Soğuk hava deposunun arka tarafından silahı imha etmeye çalıştım. Kabzası plastikti onu kırdım. Sonra paketleyip toprağa gömdüm. Çantadaki parayı da harcadım" dedi.

Polis, Yılmaz'ın gösterdiği yerde mermi saplanmış bir kafatası ile geçen süreç içinde vahşi hayvanlarca parçalandığı için bulunan kemikleri, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hasan DÖNMEZ- Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR (Konya),