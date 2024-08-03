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Cezaevinden kaçıp eski eşinin evini kana buladı: 2 ölü

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Konya'da açık cezaevinden 2 gün önce firar eden Ferhat D. soluğu eski eşinin evinde aldı. Çıkan tartışmada silahına sarılan şahıs, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini vurarak öldürdü.

Konya'nın Ilgın ilçesinde cezaevi firarisi, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldürdü.

İlçedeki açık cezaevinden 2 gün önce firar eden Ferhat D. (38), yaklaşık 5 yıl önce boşandığı H.Ç. (33) ile görüşmek için İstasyon Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Vesile Akgün'ün (55) evine gitti. Ferhat D, evde tartışmaya başladığı Vesile Akgün ile eski kayınbiraderi Erol Akgün'ü (20) tabancayla vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen Vesile ve Erol Akgün'ün cesetleri, Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ilgın Konya Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Dvran 25:

cezaevi değil dingonun yeri

43
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Dvran 25:

cezaevi değil lise sanki

33
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Mahzun devrim :

Cezaevi müdürü ve diğer personeller olmak üzere hepsi sorumlu neden önlem alınmadı firar etti gideceği yer belli ne diye tedbir alinmadi bu ne başı boşluk

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