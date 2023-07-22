Konya'nın Meram ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, bisiklet ve motosikletle giden 2 kişiyi durdurarak gözaltına aldı. Şüphelilerden biri bıçakla yaralama olayının firari şüphelisi, diğeri ise motosiklet hırsızlığından aranıyordu. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin kullandığı bisiklet ve motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde devriye görevi yapan Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bisiklet ve motosikletle giden iki kişiyi şüphelenerek durdurdu.

Şüphelilerden Harun D'nin bir gün önce gerçekleşen bıçakla yaralama olayının firari şüphelisi ve ruhsatsız silah bulundurmaktan da aranması olduğu, diğer şüpheli Mehmet D'nin ise motosiklet hırsızlığından arandığı anlaşıldı.

Bu kişilerden Harun D'nin üzerinde yaralama olayında kullandığı bıçak, Mehmet D'den de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı bisiklet ve motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı. Bisiklet sahibine, motosiklet Konya park görevlilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.