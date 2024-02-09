Konya'da çardakta horoz dövüşü yapan 9 kişi yakalandı
Konya'nın Meram ilçesinde bir çardakta horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese giden ekipler, suçüstü yakaladıkları 9 kişi hakkında adli işlem başlattı. Dövüştürülen 7 horoz ise hayvan hastanesine götürüldü.
Konya'da çardakta horoz dövüşü yaptırırken yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'ndeki çardakta horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı.
Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 9 kişiyi suçüstü yakaladı.
Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim görevlilerince dövüştürülen 7 horoz hayvan hastanesine götürüldü.
Yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.