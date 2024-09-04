Konya'da büyük obrukta incelemeler sürüyor

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde çevresi 100 metre olan 10 metre derinliğinde oluşan obrukta incelemeler sürüyor.

İlçenin Fevzipaşa Mahallesinde obruk merada meydana geldi. Çobanların, merada koyun otlatan obruğu fark etmesinin ardından çevrede yaşayanlara haber verildi. Oluşan obruklar ise hem çiftçileri hem de çevrede yaşayanları korkuttu. Bugün ise yetkililer tarafından oluşan obrukta incelemelerde bulunuldu.

Oluşan obruğu koyun otlatırken fark ettiğini anlatan Nasır Ahmet Muradi, "Gece saatlerinde ses gelince baktık. Burada çok toprak tozu çıktı. Burada obruk oluşmuş. Patronuma haber verdim" dedi.

Obrukta incelemelerde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Şükrü Arslan, "Baktığımız zaman Konya Kapalı Havzasında da diğer dönemlerde de obruk oluşumu gözlenirken özellikle Temmuz ayının son günlerinden, Ağustos ve Eylül aylarında obruk oluşumunun çok yoğun olarak gözlemliyoruz. Bu durumun başlıca sebebine değinecek olursak küresel ısınma ve kuraklıktan kaynaklı tarım işi ile uğraşan çiftçilerimizin yer altı sularını fazlaca tüketmeleridir. Bunun da yer altı su seviyesinde ciddi bir şekilde aşağı yönlü hareket oluşturması nedeniyle de bu dönemlerde obruk oluşumunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Çevrede oluşan obruklarla da görüyoruz ki bölge obruk oluşumuna çok müsait bir bölge. Hemen ileride aktif bir fay zon oluşuyor. Bu fay zonun etrafından oluşumlar obruk oluşumuna yatkın birimler. Bu birimlerde yer altı suyundaki hareketliliği de kattığımız zaman obruklar oluşuyor" şeklinde konuştu.