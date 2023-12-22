Konya'da Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri Projesi İmzalandı
Konya'nın Bozkır ilçesinde, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, kentteki eğitim kurumlarına 6 yeni atölye kurulacağı protokolü imzalandı.
Konya'nın Bozkır ilçesinde "Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri Projesi" protokolü imzalandı.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen törende, kentteki eğitim kurumlarına 6 yeni atölye kurulacağı belirtildi.
Protokol, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Kazım Akyol ve Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci tarafından imzalandı.