Konya'da Bisikletli Adam Sulama Tankerinin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bir sulama tankeri, bisikletli Enis Şimşek'e çarparak onun yaşamına mal oldu. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.
Konya'da sulama tankerinin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.
Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde R.Ü'nün kullandığı 42 AER 243 plakalı kamyon, bisikletiyle ilerleyen Enis Şimşek'e (46) çarptı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel