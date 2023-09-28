Konya'da beton mikserine arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA'da beton mikserine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Aykan Seyitoğulları (24) öldü, arkasında oturan arkadaşı Mehmet Gelişmiş yaralandı.

Kaza, saat 23.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Aykan Seyitoğulları idaresindeki 42 AES 674 plakalı motosiklet, Ali Poçan yönetimindeki 42 AFN 635 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten metrelerce savrulan ve başlarında kask bulunmayan sürücü Aykan Seyitoğulları ile arkasındaki arkadaşı Mehmet Gelişmiş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Seyitoğulları'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Gelişmiş se müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Gelişmiş'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Beton mikseri sürücüsü Poçan da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

?Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.