Konya'da Bedensel Engelli Kızı İçin Yol Geçmeye Çalışan Kadın TIR'ın Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde bedensel engelli kızı Dilek Bilen'i yolun karşısına geçirmek isteyen Şerife Bilen, bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası TIR şoförü gözaltına alındı.

KONYA'da bedensel engelli kızı Dilek Bilen'i tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmeye çalışan Şerife Bilen (67), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Bedensel engelli kızı Dilek Bilen ile geri dönüşüm malzemesi toplayan Şerife Bilen, kızını tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmek istedi. Bu sırada N.O. idaresindeki 34 CPZ 508 plakalı TIR, Bilen'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şerife Bilen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bilen'in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaza sonrası şoka giren bedensel engelli Dilek Bilen ise tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR şoförü N.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
