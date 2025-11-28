Konya'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Düzenlendi

Konya'da, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, "Bağımlılıkla Mücadele ve Haber Dili" eğitimi düzenlendi.

Taş Bina'da düzenlenen seminerde, Konya Valiliği Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu (BMİK) tarafından hazırlanan ve mart ayında uygulamaya konulan "2025-2029 Uyuşturucuyla Mücadele İl Eylem Planı" doğrultusunda, iletişim stratejilerini güçlendirmeye yönelik adımlar konuşuldu.

Seminerde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personeli tarafından, bağımlılıkla mücadelede sorumlu haberciliğin önemi ve bağımlılıkla ilgili haberlerin sunuluş biçimi aktarıldı.

Seminerde ayrıca, bağımlılıkla mücadele alanında görevli kurumlar ve medya mensupları arasındaki iletişim dilinin standartlaştırılması ve toplumsal farkındalığın etik bir zeminde yükseltilmesi, medya aracılığıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve olumsuz etkileri önleyici haber dilinin benimsenmesi hedeflendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın "Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimleri" kapsamında düzenlenen programla, uyuşturucu maddeyle ilgili haberlerin medya etiği ilkeleri çerçevesinde basında yer almasını sağlamak amaçlanıyor.