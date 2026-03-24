Konya'da yangın çıkan bağ evinde hasar oluştu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobanın alev alması sonucu çıkan yangın, bağ evinin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangını söndürmeye çalışan bir kişi yanıklarla hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Anabağlar Mahallesi'ndeki bağ evinde sobanın alev alması sonucu yangın çıktı.
Evde bulunanlar alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Bağ evi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Evde bulunanlardan Muhammed Sait Kömürcü'nün yangını söndürmek için müdahale ettiği sırada ellerinde yanıklar oluştuğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun