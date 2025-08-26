Konya'da Babası ve Oğlu Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Konya'da Babası ve Oğlu Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Konya'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli Hıdır A. yakalandı.

KONYA'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit (33) ile oğlu Servet Koçyiğit'in (11) öldürüldüğü olayla ilgili sürdürülen soruşturmada şüpheli Hıdır A. (60) saklandığı mısır tarlasında yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerine, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtına isabet eden kurşunlarla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba-oğul, memleketleri Niğde'de bugün toprağa verildi.

ŞÜPHELİ MISIR TARLASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olaya karıştığı öne sürülen Hıdır A.'yı merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde saklandığı mısır tarlasında yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hıdır A., basın mensuplarının "11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün?" sorusuna "Görmedim ben, görmedim" diye yanıt verdi. Hıdır A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
