Konya'da Baba ve Oğul Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

KONYA'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit (33) ile oğlu Servet Koçyiğit'in (11) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Hıdır A.'nın (60), emniyetteki işlemleri sürüyor. Hıdır A.'nın, 2021 yılından bu yana hurda alım-satım meselesi yüzünden Mehmet Koçyiğit ile husumetli oldukları ve bu nedenle de baba ile oğlunu öldürdüğü belirtildi.

Olay, pazartesi günü saat 08.30 sıralarında, Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerine, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtına isabet eden kurşunlarla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba-oğul, otopsi işlemlerinin ardından dün memleketleri Niğde'ye götürülerek toprağa verildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheli olarak Hıdır A.'yı merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde saklandığı mısır tarlasında yakalayıp gözaltına aldı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Olayla ilgili soruşturmada; 2021 yılında kendileri gibi hurdacılık yapan Koçyiğit ve Hıdır A.'nın ailesiyle aralarında hurda alım-satımı nedeniyle husumet olduğu, Hıdır A.'nın aile fertlerinin Mehmet Koçyiğit'in kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit'in oğlu Murat'ı darbettiği, tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine götürüldükleri hastanede karşılaşınca silahlı çatışmaya girdikleri, Mehmet Koçyiğit'in de bu olayda karşı taraftan birini silahla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Hıdır A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.