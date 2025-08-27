Konya'da Baba ve Oğul Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Konya'da Baba ve Oğul Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da otomobiline binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit yaşamını yitirdi. Saldırının, hurda alım-satım meselesi yüzünden husumetli olduğu belirtilen Hıdır A. tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

KONYA'da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Koçyiğit (33) ile oğlu Servet Koçyiğit'in (11) ölümüne ilişkin gözaltına alınan Hıdır A.'nın (60), emniyetteki işlemleri sürüyor. Hıdır A.'nın, 2021 yılından bu yana hurda alım-satım meselesi yüzünden Mehmet Koçyiğit ile husumetli oldukları ve bu nedenle de baba ile oğlunu öldürdüğü belirtildi.

Olay, pazartesi günü saat 08.30 sıralarında, Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerine, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtına isabet eden kurşunlarla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba-oğul, otopsi işlemlerinin ardından dün memleketleri Niğde'ye götürülerek toprağa verildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüpheli olarak Hıdır A.'yı merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde saklandığı mısır tarlasında yakalayıp gözaltına aldı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Olayla ilgili soruşturmada; 2021 yılında kendileri gibi hurdacılık yapan Koçyiğit ve Hıdır A.'nın ailesiyle aralarında hurda alım-satımı nedeniyle husumet olduğu, Hıdır A.'nın aile fertlerinin Mehmet Koçyiğit'in kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit'in oğlu Murat'ı darbettiği, tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine götürüldükleri hastanede karşılaşınca silahlı çatışmaya girdikleri, Mehmet Koçyiğit'in de bu olayda karşı taraftan birini silahla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Hıdır A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

İstanbul'un dev hastanesinde skandal! Profesör suç örgütü lideri çıktı
Olacakları hissetmiş! Eşi tarafından öldürülen Neşe'nin son mesajları kahretti

Neşe'nin son mesajları kahretti
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.