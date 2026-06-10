Geleceğin ayakkabı tasarımcıları meslek lisesinden "usta" olarak mezun oluyor

Konya'da, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanında yetiştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ayakkabıcılar Odasının iş birliğiyle Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'nde açılan okulun müdür başyardımcısı Osman Can, AA muhabirine, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, kimya teknolojisi ile grafik ve fotoğraf alanlarında eğitim alan 500 öğrenciyi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirdiklerini söyledi.

Can, öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelerin yanı sıra yurt içi ve dışı staj imkanlarıyla mesleki deneyim kazandıklarını belirterek, "Konya Ayakkabıcılar Odası ile bir protokolümüz bulunuyor. Alanı tercih eden öğrencilerimize burs olanağı sağlanıyor. Böylece sektörün eleman ihtiyacını büyük ölçüde karşılamış oluyoruz." diye konuştu.

"Sanayimizde çok fazla aranan bir meslek"

Ayakkabı ve saraciye teknolojileri öğretmenlerinden Zuhal Çalışan Yetişir ise öğrencilerin, tasarım, kalıp çıkarma ve kesim dahil olmak üzere ayakkabı üretiminin tüm aşamalarını öğrenerek mezun olduklarını dile getirdi.

Okulun alanında Konya'da tek olduğuna değinen Yetişir, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin okula ilgisi yüksek. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası sektöre adım atabiliyor. Lisans düzeyinde Selçuk Üniversitesinde eğitim imkanı bulunuyor. Ön lisans düzeyinde ise birçok üniversitede ilgili programlar yer alıyor. Öğrencilerimiz usta unvanı ve iş yeri açma belgesiyle mezun oldukları için isterlerse kendi iş yerlerini açabiliyor, isterlerse model çıkarma alanında çalışabiliyorlar. Model çıkarma konusunda yetişmiş elemanlara sanayide yoğun ihtiyaç duyuluyor."

Yetişir, her yıl mayısta düzenledikleri kermeste, esnafın bağışladığı ayakkabılar ve öğrencilerin ürettiği ürünlerin satışa sunulduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Hatice Sinem Büyükeren, babasının ayakkabı üreticisi olduğunu ifade etti.

Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Büyükeren, "Ayakkabı üretimini en temelden öğreniyoruz. Mezun olduktan sonra üniversitede ayakkabı tasarımı alanında kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Necati Tayyip Dikbaş da mesleği öğrenerek baba mesleğini devam ettirmek istediğini söyledi.