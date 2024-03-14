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Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü noktada iş makinesi kullanırken şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine acı haber verildi

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Konya'da düşen askeri eğitim uçağının pilotu kurtulurken, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu. Güven'in ailesine şehadet haberini Efeler Kaymakamı İlker Arıkan ve beraberindekiler ulaştırdı. Evine Türk bayrağı asılan Güven'in ağabeyi ise birkaç yıl önce vefat etmişti.

Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü noktada iş makinesi kullanırken şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine acı haber verildi.

Efeler Kaymakamı İlker Arıkan ve beraberindekiler, Güven'in Girne Mahallesi'nde oturan babası Yusuf Niyazi Güven ve eşi Cansu Güven'e şehadet haberini ulaştırdı.

Evli ve bir çocuk babası olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in evine Türk bayrağı asıldı.

Güven'in ağabeyinin de birkaç yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat ettiği öğrenildi.

3. Ana Jet Üssü'nde düşen askeri eğitim uçağının pilotu atlayarak kurtulmuş, uçağın düştüğü noktada iş makinesi kullanan Uzman Çavuş Ercan Güven şehit olmuş, 1 askeri personel de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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