Akşehir'de evde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde 7 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'nda bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekiplerince müdahale edilen yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.