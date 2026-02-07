Haberler

Konya'da apartmandaki ilaçlamadan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda böcek ilaçlaması sonrası yayılan kötü koku nedeniyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Meram ilçesindeki apartmanda yapılan böcek ilaçlamasından etkilenen 12 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent merkezi Gödene Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında böcek ilaçlamasının ardından yayılan koku, binaya yayıldı.

Kokudan etkilenen bazı apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, adreste çalışma yaptı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi darmadağın oldu
Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

Ferdi Tayfur'un torununu çıldırtan fotoğraf: Hepiniz yalancısınız
Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

O ilimizde korkutan uyarı! Çeşme suyuyla diş bile fırçalamayın
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı katletti
Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun koruması gözaltına alındı