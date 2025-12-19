Konya'da anaokulu öğrencilerinden görme engelli akranları için 'Sesli Kitap Projesi'

Konya'da anaokulu öğrencileri, görme engelli akranlarının kitaplara daha kolay erişebilmesi amacıyla "Sesli Kitap Projesi"ni hazırladı.

Konya Organize Sanayi Anaokulu öğrencileri tarafından Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinin desteğiyle hazırlanan proje, görme engelli çocukların erken yaşta nitelikli, yaşlarına uygun ve pedagojik olarak doğru içeriklere erişmesini amaçlıyor.

Okul öncesi öğretmenlerinin rehberliğinde yürütülen projede öğrencilerin yaş gruplarına uygun seçilen hikaye ve masallar, çocuklar tarafından seslendirilerek dijital ortama aktarılıyor. Proje ile küçük yaşlarda empati duygusunun geliştirilmesi ve sosyal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır, yaptığı konuşmada, projenin görme engelli öğrenciler için büyük farkındalık yaratacağını vurguladı.

Projenin yürütücüsü okul öncesi öğretmeni Meral Olkun da amaçlarının iyilik hareketini paylaşmak olduğunu belirterek, "Okul öncesi dönem çocukların kişilik ve değer gelişimleri açısından çok önemli. Bu zamanlarda çocuklarımıza ne verirsek ilerleyen yıllarda onun karşılığını alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Hazırlanan sesli kitapların Konya'daki görme engelli öğrencilere ulaştırılması ve projenin farklı okullara örnek olması amaçlanıyor.