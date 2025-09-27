Haberler

Konya'da Alacak İhtilafı Kanlı Bitti: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Alacak İhtilafı Kanlı Bitti: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Güneysınır ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra şüpheli teslim oldu.

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde 'alacak' nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Ağras Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih Mehmet İnce, Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İnce, yanındaki tabancayla Bozdemir ve Sümbül'e ateş açtı. Yaralanan Bozdemir ve Sümbül olay yerinde yaşamını yitirdi, şüpheli Fatih Mehmet İnce ise kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevlilerin incelemelerinin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Şüpheli İnce, Güneysınır Jandarma Komutanlığı Karakolu'na giderek teslim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif

Dünya devinden Kenan'a inanılmaz teklif
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.