Konya'da Sürdürülebilir ve Dirençli Kentler İçin Akıllı Kavşak Tasarımı Projesi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen 'Sürdürülebilir ve Dirençli Kentler İçin Akıllı Kavşak Tasarımı Projesi'nin açılış konferansı gerçekleştirildi. Proje, 14 kritik kavşağın yapay zeka destekli sistemlerle donatılmasını öngörüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen "Sürdürülebilir ve Dirençli Kentler İçin Akıllı Kavşak Tasarımı Projesi"nin açılış konferansı yapıldı.

Akyokuş Kasrı'nda düzenlenen konferansta, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından projenin teknik mimarisi, performans göstergeleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında kapsamlı sunum yapıldı.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uzmanlar, yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendirdi.

Proje kapsamında Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde belirlenen 14 kritik kavşak, yapay zeka destekli akıllı ulaşım sistemleriyle donatılacak. Kavşaklara 360 derece balıkgözü kameralar ve yüksek çözünürlüklü araç algılama kameraları kurulacak, trafik sinyalizasyon süreleri yoğunluk verilerine dayalı olarak gerçek zamanlı biçimde optimize edilecek.

Proje ile Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilir kentleşme öncelikleri doğrultusunda Konya'da veri temelli ve ölçülebilir akıllı ulaşım uygulamasının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Melike Keskin
