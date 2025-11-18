Haberler

Konya'da Aile İçi Tartışmada Baba Öldürüldü

Konya'da Aile İçi Tartışmada Baba Öldürüldü
Güncelleme:
Konya'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 16 yaşındaki S.G., babası Ahmet Gökçe'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası S.G. adliyeye sevk edildi.

KONYA'da babası Ahmet Gökçe'yi (40) göğsünden bıçaklayarak öldüren S.G. (16), adliyeye sevk edildi. Aile arasında borç meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın kavga dönüştüğü, baba Gökçe'nin hem eşine hem de çocuklarına şiddet uyguladığı belirtildi.

Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'ta tek katlı müstakil bir evde oturan 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçe, dün akşam eve geldikten sonra çıkan tartışmada eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı. Kavganın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi. İddiaya göre; yeniden yaşanan tartışmada baba Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı. Çıkan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan ve kuyumcuda çalışan S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı. Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Gökçe, yaşamını yitirdi. S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. S.G. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İKİNDİ VAKTİ TOPRAĞA VERİLECEK

Diğer yandan aile arasında yaşanan tartışmanın nedeni ortaya çıktı. Ailenin, akşam yemeğinde yenilen börek için komşudan borç para aldığı, borcun ödenmesi konusunda kardeşler arasında tartışma çıktığı, bu sırada baba Gökçe'nin de araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüştüğü, ardından Ahmet Gökçe'nin hem eşine hem de çocuklarına şiddet uyguladığı belirtildi. Ahmet Gökçe ise otopsi sonrası ikindi namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
