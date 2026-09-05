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Seydişehir'de Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

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Seydişehir'de Alaylar 2 Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 10 dekar alanda etkili olan yangında bazı meyve ağaçları zarar gördü. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu incelemelerde bulundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alaylar 2 Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını daha fazla yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili olan yangında, bazı çiftçilerin meyve ağaçları zarar gördü.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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