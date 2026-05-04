Konya'da AB destekli, obruk oluşumunu erken tespit etmeyi amaçlayan 'Dirençli Karatay' projesi tanıtıldı

Konya'da kuraklık ve obruk oluşumunun bilimsel takibini içeren Avrupa Birliği (AB) destekli "Dirençli Karatay" projesinin tanıtımı yapıldı.

Karatay Belediyesi öncülüğünde, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma Merkezi ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yürütülen projenin Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, iklim değişikliği ve doğal risklere karşı direnci hedeflediklerini söyledi.

Projenin bu risklere karşı kapsamlı bir yaklaşım sunduğunu dile getiren Çelik, projenin aynı zamanda sürdürülebilir su ile arazi yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçladığını belirtti.

Üniversitelerin temel görevlerinden birinin üretilen bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmek olduğunu belirten Rektör Çelik, kamu, yerel yönetimler ve sanayi ile kurulan işbirliklerinin bu süreçte büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlker Topal da "Dirençli Karatay" projesinin Konya Kapalı Havzası'nın tarımsal geleceği açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Konya Ovası'nda kuraklık ve iklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığını belirten Topal, "Bahri Dağdaş Enstitüsü, Karatay Belediyesi ve Konya Teknik Üniversitesi ile birlikte projede bilimsel ve teknik altyapı sağlayacak. Sahada kurulacak uygulama alanlarında buğday, mısır, ayçiçeği ve fasulye gibi ürünler üzerinde çalışmalar yapılacak." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kurumlara teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir kalkınma ve iklim sorumluluğunu belediyenin temel öncelikleri arasında görüyoruz. Uluslararası platformlarda aktif rol alıyor ve bu sorumlulukları sahaya yansıtan projeler geliştiriyoruz. Konya Kapalı Havzası'nda yaşanan kuraklık, yer altı su seviyelerindeki düşüş ve zemin yapısındaki değişimler dikkati çekici. Mevcut koşullar artık daha dikkatli ve planlı hareket edilmesini zorunlu kılıyor. Projemiz, çiftçilerin üretim süreçlerinden su kaynaklarının korunmasına kadar geniş bir alana doğrudan katkı sunacaktır."

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da iklim değişikliğinin artık ertelenemez bir gerçeklik olduğunu ve Konya'nın geleceği için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından tanıtım toplantısında Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, Dr. Mehmet Ali Dündar ve Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü ve proje yürütücüsü Fuat Özcan ile proje alanında görevli ekip tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda projenin teknik detayları ve uygulama süreci katılımcılarla paylaşıldı.

Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kurulacak izleme istasyonları ve uydu verileriyle yer altı suyu seviyeleri, yağış miktarı, toprak nemi ve yüzeydeki değişimler düzenli olarak izlenecek. Web tabanlı sistem sayesinde obruk riskleri erken dönemde tespit edilebilecek.