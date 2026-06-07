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Konya-6'ncı katın penceresinden düşen Elif Zümra, ağır yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen 11 yaşındaki Elif Zümra M., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşen Elif Zümra M. (11), ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Kızılcalar Mahallesi 153392 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Elif Zümra M., ailesi evde bulunduğu sırada, belirlenemeyen nedenle pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elif Zümra M., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Elif Zümra, buradaki müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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