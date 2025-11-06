Konya'da 50 Bin TL Hırsızlık Yapan 15 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

KONYA'da araçtan 50 bin TL çaldıktan sonra güvenlik kameralarına el sallayan O.K. (15), 1 saat sonra yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Aracında bıraktığı 50 bin TL'nin çalındığını fark eden sürücünün ihbarı üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, şüphelinin olayın ardından güvenlik kamerasına el salladığı görüldü. Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelinin O.K. olduğunu tespit edip, 1 saat içinde çaldığı paralarla birlikte yakaladı. Çalınan 50 bin TL, sahibine teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından O.K. adliyeye sevk edildi.

2 ÇOCUK DAHA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI

Öte yandan Meram ilçesinde de 4 farklı hırsızlık olayı gerçekleşti. Ekipler, 3 iş yerinden 3 cep telefonu, tablet ve sadaka kutusuyla 1500 lira ve 1 motosiklet çalan şüphelileri, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip yakaladı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Olayların şüphelileri A.A. (16) ve H.E.H. (13) emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilip, adliyeye sevk edildi.