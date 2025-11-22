Haberler

Konya'da 30 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği

Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrenciye eğitim desteği sağlanacağını açıkladı. Öğrenciler, belirli tarihlerde başvuru yaparak toplam 10 bin lira burs alabilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrenciye eğitim desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Altay, yazılı açıklamasında, öğrencilerin fırsat eşitliği içinde yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Gençlerin hayallerine ulaşabilmeleri amacıyla eğitime verdikleri desteği bir görev değil, gönülden bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi ilkokul 1'den lise son sınıfa kadar olan öğrencilerimiz ile üniversiteye hazırlanan gençlerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şimdi ise bunlara ilave olarak ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrencimize eğitim desteğinde bulunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin web sitesi üzerinden yapılacak başvurular sonrası şartları sağlayan öğrencilerimizin hesaplarına şubat ve mayıs aylarında 5 bin liralık iki eşit taksitte, toplam 10 bin lira ödeme yapacağız. Burs desteğimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Öğrenciler, "egitimdestekleri.konya.bel.tr" adresinden 21 Kasım ile 31 Aralık tarihlerinde başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
