Konya'da 3 aracın karıştığı kaza: Sürücü öğretmen yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, Şeyda Gülsoy adlı öğretmen yaralandı. 3 aracın karıştığı olayın ardından Gülsoy, hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada sürücülerden öğretmen Şeyda Gülsoy, yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Ereğli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Muammer Erdal yönetimindeki 42 AEM plakalı tanker, Şeyda Gülsoy'un kullandığı 42 PM 852 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gülsoy, idaresinde otomobil, refüjü aşıp karşı şeritten gelen Salim Işıkcı'nın kullandığı 42 L 1158 TIR'a çarptı. Kazada sürücülerden Şeyda Gülsoy yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Gülsoy, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
