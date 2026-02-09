Haberler

Konya'da ilkokul öğrencileri yüzme öğreniyor

Konya'da ilkokul öğrencileri yüzme öğreniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yüzme eğitimi verilmeye başlandı. 20 ilçede yürütülen projeyle 15 bin 150 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kentte 20 ilçedeki ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yüzme eğitimi veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Meram, Karatay, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hüyük, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Ereğli, Akşehir ve Karapınar'da yüzme eğitimleri sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında Meram Belediyesi Berlika Spor Tesisi'nde yüzme eğitimi alan 3. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Proje kapsamında öğrenci ve okul sayısını artırmaya devam ettiklerini belirten Altay, "Şu an aktif olarak 20 ilçemizde 173 okulumuzdaki 15 bin 150 öğrencimize 16 saatlik eğitimlerini veriyoruz. Konya merkez ve taşradaki ilçelerimizle birlikte bu dönem sonunda 45 bin 500 çocuğumuza ulaşmış olacağız. Hem merkezdeki çocuklarımız hem kırsaldaki çocuklarımız Konya gibi denizi olmayan bir şehirde ilköğretim üçüncü sınıfı tamamladıklarında yüzme öğrenmiş ve temel yüzme eğitimlerini almış olacak." ifadesini kullandı.

Altay, verilen yüzme eğitimlerinin öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından da önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yine Türkiye'ye örnek bir proje uygulamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz inşallah 31 ilçemizin tamamında ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerimize yüzme öğretmeyi sağlamak. Gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık spor yorumcusu Erman Toroğlu için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı

CHP'den istifa eden Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Özberk: Ben çirkin adam seviyorum

Erkekte aradığı kritere bakın! Duyanlar şaşıp kalıyor
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

5 yıldızlı otelin terasından koca şehri haraca bağlamışlar
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış

Belgeselde ortaya çıktı! İşte simge fotoğrafın hikayesi
Burcu Özberk: Ben çirkin adam seviyorum

Erkekte aradığı kritere bakın! Duyanlar şaşıp kalıyor
Dev organizasyona ünlü fenomen damga vurdu: 1 milyon dolarlık...

Dev organizasyona damga vuran görüntü
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni