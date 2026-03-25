Konya'da 10 Kaçak Göçmen ve 3 Organizatör Yakalandı

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde polisin durdurduğu 3 araçta, 10 kaçak göçmen ile göçmenlerin ülkeye girişlerini sağlayan organizatör 3 kişi yakalandı.

Emirgazi İlçe Emniyet Amirliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat ekipleri, 3 araçtan oluşan konvoyu şüphe üzerine takibe aldı. Yapılan takibin ardından yasa dışı geçişleri koordine etmek amacıyla 'öncü' ve 'artçı' şeklinde hareket ettiği belirlenen üç araç, ilçe girişinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçlarda yapılan incelemede, göçmenlerin ülkeye girişlerini sağlayan organizatörlük yapan

3 kişi ile üzerinde kimliği bulunmayan 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Adana'dan Konya'ya gelmek için organizatörlerle toplam 45 bin TL karşılığında anlaştıkları belirlendi.

3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan mahkemece tutuklandı. 10 göçmende sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.Öte yandan 3 araç, 60 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca, araç sahiplerine ve sürücüleri hakkında 'Korsan taşımacılık' suçundan toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı.

