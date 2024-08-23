Üye Girişi
Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri Arkasındaki Yapıları Yıkıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılar için tamamladığı kamulaştırma sonrası yıkım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeşil alanları artırarak şehrin güzelliğine katkı sağladıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılar için tamamladığı kamulaştırma sonrası yıkım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle olduğu kadar, çevre ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan çok kıymetli bir şehir olduğunu belirtti.

Bu kapsamda şehre değer katan çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini aktaran Altay, "Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'nde, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılarla ilgili kamulaştırma çalışmalarının ardından tahliye işlemlerine başladık. Bir yandan yeşil alanlarımızın artırılmasına katkı sağlarken bir yandan da riskli bina stoğunu azaltarak, şehir merkezimizi rahatlatıyoruz. Meydan Evleri arkasındaki çalışmalarımız tamamlandığında yeşil dokuyu artırarak şehrimizin güzelliğine güzellik katmış olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Büyükşehir Belediyesi Uğur İbrahim Altay Altay konya Çevre Yerel Haberler Emlak Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı?
title