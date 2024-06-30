Üye Girişi
Haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi LGS Öğrencilerine Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgehaneler, LGS'ye (Liselere Geçiş Sistemi) giren tüm öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sağlayacak. Danışmanlık hizmeti, bilgehane danışmaları veya 'bilgehane.konya.bel.tr' adresinden alınacak randevularla 17 Temmuz'a kadar devam edecek. İlçe ve merkezde sayısı 25'i bulan bilgehanelerde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihler arasında verilecek tercih danışmanlığı hizmetinden, bilgehane öğrencileriyle birlikte şehirdeki tüm LGS öğrencileri faydalanabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgehaneler, Lgs'ye (Liselere Geçiş Sistemi) giren tüm öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sağlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, danışmanlık hizmeti, bilgehane danışmaları veya "bilgehane.konya.bel.tr" adresinden alınacak randevularla 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

İlçe ve merkezde sayısı 25'i bulan bilgehanelerde hizmet veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihler arasında verilecek tercih danışmanlığı hizmetinden, bilgehane öğrencileriyle birlikte şehirdeki tüm LGS öğrencileri faydalanabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Milli Eğitim Bakanlığı Konya LGS Eğitim Güncel Haberler

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

 İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

 Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title