Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK, 2. El Oyuncak Pazarı düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK, hafta sonu çocuklar için 2. El Oyuncak Pazarı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meram Melikşah Pazar alanında bu yıl ilk kez düzenlenen Genç KOMEK 2. El Oyuncak Pazarı'nda çocuklar eski oyuncaklarını sattı.

Çocukların toplumsal sorumluluk ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmenin amaçlandığı etkinlikle aynı zamanda çevreyi koruma ve kaynak tasarrufu konularında farkındalık kazanmaları da sağlandı.

Etkinliğe katılan öğrencilere çevreyi koruma, geri dönüşüm ve yeniden kullanımın önemi anlatıldı.