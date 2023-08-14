Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesinde genç çiftin nikahını kıydı

Konya'nın Hüyük ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in oğlunun düğününde genç çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı. Nikah törenine Konya Valisi, Milletvekili ve diğer önemli isimler de katıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in oğlunun düğününde genç çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı.

Hüyük ilçesi Çavuş Mahallesi'nde yapılan düğünde, Ali Çiğdem ve Betül Ata çiftinin nikahlarını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıyarken, çiftin nikah şahitliklerini Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ile Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem yaptı.

Kıyılan nikahın ardından genç çifte mutluluklar dileyen İl Başkanı Angı evlilik cüzdanını geline verdi.

Tören sonrası gelen davetlilere geleneksel Konya pilavı ikram edildi.