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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gençlerle Bir Araya Geldi

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi'nin 2. Olağan Genel Kurulunda gençlerle bir araya geldi. Altay, genel kurulda yaptığı konuşmada, belediye başkanı olarak yaptıkları işin zahmetli olduğunu ancak ortaya çıkan değerleri ve markaları gördükçe bütün yorgunlukları unuttuklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi'nin 2. Olağan Genel Kurulunda gençlerle bir araya geldi.

Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmada, belediye başkanı olarak çok zahmetli bir iş yaptıklarını ancak ortaya çıkan değerleri ve markaları gördükçe bütün bu yorgunlukları unuttuklarını söyledi.

Çalışan gençler için çıktıkları yolda 6 bin 500 üyesiyle Türkiye'ye örnek bir iş ortaya çıktığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Konya her zaman kadim bir şehir, Selçuklu'nun mirasını taşıyan bir şehir. Ahi Evran'dan başlayarak bu şehrin sokaklarında esnaflık, ustalık, kalfalık, çıraklık her zaman çok önemli olmuş ve bir kültür olarak nesilden nesle aktarılmış. Bugün Çalışan Gençlik'in yaptığı da aslında aynı şey. Fedakarlık yapmak kolay değil. Hepimizin hayatta amaçları var, iyi bir sosyal statü istiyoruz, iyi bir gelir elde edecek iş istiyoruz ama bunun yanında topluma karşı da sorumluluklarımız var. Veli Vural kardeşimiz bu sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdi. Sürekli bir işi takip etmek çok zordur, birkaç haftadan sonra artık zorlaşır ama bir alışkanlığa dönüştüğünde keyif almaya başlarsınız. Çıta çok yukarıda. Yeni başkanımızın işi zor ama ona da buradan şunu ifade etmek istiyorum, önünüzde bir açık çek var. Ne yapmak istiyorsanız her zaman olduğu gibi bundan sonra da Konya Büyükşehir Belediyesi arkanızda."

Altay, özellikle merkez dışındaki ilçelerde de teşkilatlanmak istediklerini belirterek, "Sayımızın daha da artmasını, etkinliklerimizin çoğalmasını istiyoruz. Özellikle sosyal konularda birlikte daha güzel işler yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Filistin'de yaşanan zulme de dikkati çeken Altay, şöyle devam etti:

"Hepimizin bir hedefi var. Büyük ve güçlü bir Türkiye inşa etmek. Hakikaten Filistin'de yaşananlar nedeniyle içimiz kan ağlıyor ama yapabildiğimiz tek şey var; bulunduğumuz ortamlarda bunu kınamak. Ben inanıyorum ki Allah bize bunu elimizle düzelteceğimiz zamanları da gösterecek. Onun için güçlü olmak zorundayız. Büyük bir ülke olmak zorundayız ve her manada yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. Yetişmiş insan sadece üniversiteleri bitiren değil; iyi birikim yapan değil, aslında o sanayinin tozlu sokaklarında, tozlu tezgahlarında kendini yetiştiren ve bugün hepimizin daha çok ihtiyaç duyduğu eline mesleğini almış, altın bileziğini koluna takmış, gelecekte ülkemizde çok önemli hizmet edecek insan kaynağı. Bu vesileyle ben hepinize Konyalılar adına, tüm Türkiye adına teşekkür ediyorum."

Altay, Çalışan Gençlik Meclisi'nin Türkiye'ye örmek bir proje olduğunu sözlerine ekledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çalışan Gençlik Meclisi'nin yeni başkanı Mehmet Kuyucu oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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